Московские специалисты обсудили с китайскими коллегами борьбу с ВИЧ

Встреча прошла в российской столице

Москва является одним из лидеров по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили на встрече российских и китайских специалистов-медиков. Она прошла в Москве.

Главной темой стали инновационные разработки и противодействие новым видам инфекций. Участники делились профессиональным опытом и высоко оценили уровень сотрудничества между Москвой и Пекином - ведущими мировыми научными центрами.

"Москва является уникальным центром, международным центром науки, где мощнейшие научные центры делают великолепные препараты, вакцины. Мы боремся с ВИЧ-инфекцией вполне успешно", - отметил Алексей Мазус, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения Москвы.

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