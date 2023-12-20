В "Современнике" представили спектакль-посвящение Галине Волчек

Пьеса-переосмысление творческого и личного опыта артистки

В "Современнике" представили новую постановку в память о бывшем художественном руководителе театра Галине Волчек. Спектакль-посвящение называется "Галя. Волшебная история".

Пьеса - это переосмысление творческого и личного опыта артистки, а также процесса создания и становления театра "Современник".

Основной стала не только биография Галины Борисовны, но и воспоминания коллег. Режиссёр-постановщик - Иван Комаров. Также в театре подготовили обширную фото-выставку, посвященную юбилею Галины Волчек. На снимках она еще студентка, актриса, а затем уже режиссер и наставник.

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