Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вани Жукова

Мальчику необходимо пройти курс дорогостоящего препарата

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 9-летнего Вани Жукова. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика - редкая и очень агрессивная форма острого лимфобластного лейкоза. После нескольких курсов высокодозной химиотерапии врачам удалось добиться ремиссии. Но в любой момент болезнь может вернуться. Спасти жизнь Вани может только трансплантация костного мозга. Перед операцией мальчику необходимо пройти курс лечения дорогостоящим препаратом. Стоимость лекарства - почти два миллиона рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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