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Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

11:14
  • среда
  • 20 декабря 2023

Мужчина сам вышел на украинскую разведку

Жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года колонии строго режима за государственную измену.

В ФСБ выяснили, что мужчина самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины для передачи данных о российских военных объектах на территории региона.

Переданная информация могла быть использована для ударов беспилотниками "в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники", сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

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