Россиянин получил срок за шпионаж в пользу Украины

Мужчина сам вышел на украинскую разведку
Жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года колонии строго режима за государственную измену.
В ФСБ выяснили, что мужчина самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины для передачи данных о российских военных объектах на территории региона.
Переданная информация могла быть использована для ударов беспилотниками "в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники", сообщили в ведомстве.
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