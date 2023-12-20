В Москве изъяли 673 килограмма кокаина с изображением Месси

Оптовая стоимость превышает 2,5 миллиарда рублей

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 673 килограмма латиноамериканского кокаина на сумму более 2,5 миллиарда рублей.

Наркотик был расфасован в коробки с изображением футболиста Лионеля Мессии. Его планировали контрабандой отправить в Евросоюз, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

Установлены два человека, которые специально приехали в Московской регион из приграничных субъектов для проведения наркооперации. Они использовали арендованный на подставное лицо автомобиль, поддельные паспорт и водительское удостоверение.

"Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза", - сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело. На допросе задержанные заявили, что не знали, что перевозили. Суд заключил фигурантов под стражу.

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