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Чехия и Словакия попросили ЕС сохранить поставки российской нефти

10:27
  • среда
  • 20 декабря 2023

Об этом рассказал президент "Транснефти"

Чехия и Словакия по-прежнему хотят получать российскую нефть. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал президент "Транснефти" Николай Токарев.
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Как отметил Токарев в интервью телеканалу "Россия 24", представители обеих европейских стран уже обратились к Брюсселю с просьбой сохранить объемы поставок российской нефти, потому что "у них реально нет возможности получать нефть в других источниках".

Глава "Транснефти" заявил, что "у чехов есть немножко со стороны Триеста через другой нефтепровод, но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать".

Тем временем министр энергетики России Николай Шульгинов заверил, что никаких проблем с топливообеспечением на российском рынке нет — "смотрим будущее с оптимизмом". При этом российские власти вынесли урок на будущее и поняли, что "должны контролировать, более оперативно принимать решения".

Агентство Bloomberg в октябре отмечало, что объемы морских поставок нефти из России превысили трехмесячный максимум и достигли уровня почти в 3,5 млн баррелей в сутки. Такая динамика, по мнению специалистов, обусловлена увеличением объемов перевозок через черноморские порты и восстановлением поставок сырья из Мурманска после внезапного спада на прошлой неделе.

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