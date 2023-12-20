"Индекс оливье" за год вырос на 8,7%

Дешевле всего вегетарианский вариант салата, в котором нет яиц

Салат оливье с вареной колбасой в 2023 году подорожал в среднем по России на 8,7%, до 204,83 рубля за 800 граммов. Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Как сообщает РИА Новости, дешевле всего приготовление оливье обойдется в Мордовии (около 161 рубля), дороже всего — в Чукотском автономном округе (478 рублей).

Аналитики изучили также динамику цен на другие варианты оливье: с красной рыбой и с грибами (вегетарианский). Последний рецепт — наиболее экономный, поскольку не предполагает использование яиц (165,7 рубля), а оливье с рыбой — самый дорогой вариант (599,53 рубля).

Годом ранее Росстат сообщал, что ингредиенты для салата оливье в 2022 году подорожали на 8,53%, а для "селедки под шубой" — на 5,5%. Тогда сильнее всего выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы, а куриные яйца даже немного подешевели.

К Новому году готовится и президент России. Владимир Путин рассказал, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, что планирует отметить праздник за бокалом шампанского с близкими людьми, с разговорами на бытовые темы.

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