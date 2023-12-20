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Собянин рассказал о результатах комплексного развития территорий в Москве

10:28
  • среда
  • 20 декабря 2023

Появится более полумиллиона рабочих мест

В Москве появится более 570 тысяч рабочих мест благодаря проектам комплексного развития территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе городского правительства перед Мосгордумой.

"Была принята программа комплексного развития нерационально используемых территорий и заброшенных промзон, которая включает создание новых производственных мощностей. Благодаря этой программе появится более 570 тыс. мест приложения труда, из них не менее четверти – на производстве", – сказал Собянин.

Кроме того, город стимулирует застройщиков, чтобы те создавали новые рабочие места. Также город ввел практику заключения долгосрочных контрактов. Уже заключены "офсеты" на поставки лекарств, медицинских изделий, детского питания и многие другие.

Также в Москве активно реорганизуются неэффективно используемые территории. В ближайшие годы планируется реализовать порядка 190 проектов. В результате на месте бывших промзон появятся современные городские кварталы. Это позволит создать сотни тысяч качественных рабочих мест.

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