Собянин: Москва сможет обеспечить независимость России от импортных лекарств

В столице построено более 10 заводов

Столица способна обеспечить лекарственную безопасность и независимость от импортных поставок всю Россию.

Об этом в среду, 20 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с докладом в Мосгордуме. Это стало возможно благодаря практике заключения долгосрочных контрактов с обязательством локализовывать выпуск продукции на территории Москвы.

"Москва возродила фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране", - сказал мэр.

В настоящий момент в Москве заключено 14 офсетов на поставку лекарств и другой важной продукции, построено более 10 заводов.

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