Собянин: Москва обеспечивает технологическую независимость России в машиностроении

Мэр столицы рассказал о развитии транспортной промышленности

Долгосрочные контракты позволили создать в Москве целую линейку первоклассных транспортных производств. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Современные трамваи, современные вагоны метро и поезда пригородных электричек, электробусы, электрические речные суда — все они в значительной степени изменили облик города и обеспечили технологическую независимость страны в области транспортного машиностроения.

Собянин напомнил, что после ухода с российского рынка французского бренда Renault за несколько месяцев было восстановлено производство автомобилей под историческим брендом "Москвич".

В Москве не собираются ограничиваться сборкой китайских моделей, активно развивая собственную платформу электромобилей "Москвич". В частности, уже заключен контракт на строительство первого большого завода по производству тяговых батарей для будущих электромобилей.

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