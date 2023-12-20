"Для успеха у нас есть все": Собянин рассказал о создании крупнейшего в мире кинокластера

Столичное кино заменит Голливуд

В Москве создают крупнейший в мире кинокластер, где будут производит кино-, видео- и медиапродукцию.

Об этом в среду, 20 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с докладом в Мосгордуме.

"Для успеха у нас есть все: идеи, таланты, опыт и рынок, который – как нельзя кстати – освободил Голливуд", – сказал Собянин.

Первая очередь кластера уже построена, в ней идут съемки отечественных фильмов подчеркнул мэр.

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