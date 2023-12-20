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Собянин анонсировал появление в Москве еще трех линий метро

10:36
  • среда
  • 20 декабря 2023

И 40 новых станций метро

В Москве построят еще три новые линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Мосгордумой.

Также в городе появится порядка 40 станций метро.

Собянин отметил, что 2023 год для Москвы стал рекордным по вводу новых транспортных объектов. Так, было завешено строительство Большой кольцевой линии метро, двух веток МЦД, Московского скоростного диаметра и других мегапроектов.

Транспортная система города продолжит развиваться, подчеркнул мэр. В скором времени Московские центральные диаметры свяжут столицу с Тверью, Калугой и Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России.

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