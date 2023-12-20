Собянин рассказал о решении проблемы кадров в Москве

Промышленность нуждается в квалифицированных специалистах

Одной из главных проблем промышленности всегда был дефицит квалифицированных специалистов, сейчас эта проблема стала еще серьезнее. Об этом в среду, 20 декабря, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для решения проблемы дефицита кадров столичные власти разворачивают программу увеличения количества и повышения качества подготовки рабочих кадров для промышленности и производства. Предполагается нарастить образовательные мощности в этом направлении минимум вдвое.

Собянин выразил уверенность в том, что эти меры вернут Москве роль одного из ключевых центров высоких технологий в стране, принесет огромную пользу как самому городу, так и его партнерам в других регионах, а также в целом всей российской экономике.

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