Собянин назвал Москву одним из самых безопасных городов мира

В столице в разы уменьшилось число ДТП и преступлений

Благодаря информационным технологиям Москва стала одним из самых безопасных городов мира. Об этом в среду, 20 декабря, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во многом благодаря информационным технологиям Москва стала одним из самых безопасных городов мира. Системы видеонаблюдения городского пространства, фиксации нарушений ПДД и номеров машин, распознавания лиц – в разы уменьшили количество смертельных дорожно-транспортных происшествий, угонов машин, разбоев, грабежей и прочих преступлений.

Столичные власти продолжают совместно с федеральными органами власти совершенствовать информатизацию правоохранительных и судебных органов власти, оказывая содействие в повышении оперативности, открытости, безопасности и качества их услуг.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы оказывает столичной полиции регулярную помощь. Современные электронные системы защиты, видеонаблюдения и контроля доступа обеспечивают безопасность сотрудников и посетителей, а задержанным — достойные условия содержания. С 2010 года были обновлены отделы и управления внутренних дел в 12 районах столицы и трех административных округах.

В апреле российская столица завоевала гран-при Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Призом была отмечена, в частности, видеоаналитика в городской системе видеонаблюдения, также награды удостоена система видеонаблюдения в Московском метрополитене.

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