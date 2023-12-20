ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В следующем году в Москве начнется реконструкция школ

10:52
  • среда
  • 20 декабря 2023

Это будут учебные заведения завтрашнего дня

В 2024 году Москва приступит к реконструкции первых 50 столичных школ.

"Решиться на такой проект было очень непросто. Но и бесконечно откладывать его тоже нельзя", -заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с докладом в Мосгордуме.

В настоящий момент в столице много школ, построенных 40-50 и даже 90 лет назад. С каждым годом они все меньше отвечают стандартам качества и комфорта современного образовательного процесса.

С 2025 года в Москве будут обновляться уже по 100 школ ежегодно. В реконструированных школах будет комфортно учиться не только сегодняшним ученикам, но и будущим поколениям, заметил Собянин.

"В результате мы создадим московскую школу завтрашнего дня", - сказал он.

Параллельно в Москве идет строительство новых учебных учреждений. За последние годы построено более 160 объектов на 100 тысяч мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Новая школа
Новая школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.