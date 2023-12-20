В следующем году в Москве начнется реконструкция школ

Это будут учебные заведения завтрашнего дня

В 2024 году Москва приступит к реконструкции первых 50 столичных школ.

"Решиться на такой проект было очень непросто. Но и бесконечно откладывать его тоже нельзя", -заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с докладом в Мосгордуме.

В настоящий момент в столице много школ, построенных 40-50 и даже 90 лет назад. С каждым годом они все меньше отвечают стандартам качества и комфорта современного образовательного процесса.

С 2025 года в Москве будут обновляться уже по 100 школ ежегодно. В реконструированных школах будет комфортно учиться не только сегодняшним ученикам, но и будущим поколениям, заметил Собянин.

"В результате мы создадим московскую школу завтрашнего дня", - сказал он.

Параллельно в Москве идет строительство новых учебных учреждений. За последние годы построено более 160 объектов на 100 тысяч мест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"