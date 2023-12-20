ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин завершил отчет перед Мосгордумой словами "Победа будет за нами"

10:54
  • среда
  • 20 декабря 2023

Впервые мэр выступал в формате телетрансляции

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом правительства города перед Мосгордумой. Впервые мэр выступал в формате телетрансляции.

Собянин рассказал об итогах программы комплексного развития территорий, развития транспортной системы города, сферы медицины и образования. Еще одной темой стала реализация программы реновации. Обновление жилого фонда столицы будет ускорено благодаря строительству значительно большего объема жилья, сообщил мэр. Кроме того, правительство Москвы продолжит оказывать помощь городам-побратимам Донецку и Луганску.

Завершил свой отчет мэр словами "Победами будет за нами".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.