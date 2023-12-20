Собянин завершил отчет перед Мосгордумой словами "Победа будет за нами"

Впервые мэр выступал в формате телетрансляции

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом правительства города перед Мосгордумой. Впервые мэр выступал в формате телетрансляции.

Собянин рассказал об итогах программы комплексного развития территорий, развития транспортной системы города, сферы медицины и образования. Еще одной темой стала реализация программы реновации. Обновление жилого фонда столицы будет ускорено благодаря строительству значительно большего объема жилья, сообщил мэр. Кроме того, правительство Москвы продолжит оказывать помощь городам-побратимам Донецку и Луганску.

Завершил свой отчет мэр словами "Победами будет за нами".

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