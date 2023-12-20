Собянин: Москва продолжит помогать Донецку и Луганску

Столица взяла шефство над своими побратимами

Москва будет и дальше оказывать всю необходимую помощь своим побратимам из новых российских регионов — Донецку и Луганску. Об этом в среду, 20 декабря, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

И, разумеется, заботясь о родном городе, мы не забудем о наших побратимах – Донецке и Луганске. Правительство Москвы продолжит реализовывать проекты возрождения этих замечательных городов.

Собянин подчеркнул, что в период испытаний перед каждым встает выбор: смириться с внешним давлением или, наоборот, мобилизовать внутренние ресурсы и продолжать идти к своим целям. Такой выбор встал перед Москвой в 2022 году — мы выбрали путь развития и доказали на практике, что это возможно.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что официально российские власти не давали никаких официальных поручений относительно взятия регионами России шефства над отдельными районами Донбасса, но регионы могут взять такое шефство самостоятельно.

В августе Сергей Собянин выразил особую благодарность столичным коммунальщикам за участие в восстановительных работах в ДНР и ЛНР, подчеркнув, что "есть вещи, которые вообще выходят за пределы обычной работы".

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