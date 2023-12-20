Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год

Мэр подвел итоги не только за год, но и фактически за последние несколько лет

Сергей Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы перед депутатами Мосгордумы.

Мэр напомнил, что Москва и вся Россия за последние годы преодолели много трудностей: это и борьба с пандемией, и СВО, и экономическая блокада со стороны Запада.

"И все это время во главе с президентом мы были на острие этой борьбы", – отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"