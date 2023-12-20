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Собянин впервые выступил в формате телетрансляции с отчетом о работе за год

11:00
  • среда
  • 20 декабря 2023

Мэр подвел итоги не только за год, но и фактически за последние несколько лет

Сергей Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом о деятельности правительства Москвы перед депутатами Мосгордумы. 

Мэр напомнил, что Москва и вся Россия за последние годы преодолели много трудностей: это и борьба с пандемией, и СВО,  и экономическая блокада со стороны Запада.

"И все это время во главе с президентом мы были на острие этой борьбы", – отметил Собянин.

 

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