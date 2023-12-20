ФАС раскрыла картельный сговор на поставку социально значимых продуктов

Он касался поставок почти на 2 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продуктов в медицинские и бюджетные учреждения на сумму более 1,9 миллиарда рублей. Об этом в среду, 20 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.

Торги были организованы для удовлетворения потребностей бюджетных, медицинских и других социальных учреждений города Москвы, Московской и Калужской областей. ООО "Веста" и ООО "АСТ Сервис" заключили антиконкурентное соглашение, сообщает ТАСС.

Организации в заявках на участие в конкурсах представляли заключенные между собой одинаковые договоры поставки, отличающиеся лишь в цене. Это позволило компаниям получить максимальный балл по результатам оценки заявок и впоследствии заключить государственные контракты с минимальным снижением.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, допустивших рост оптовых цен на продукт первой необходимости до 94%. Жалобы на подорожание этого продукта дошли до президента, Владимир Путин попросил у россиян прощения за недостаточно оперативную реакцию властей.

При этом в октябре антимонопольщики заявляли, что крупнейшие в России производители мяса кур уведомили о решении снизить отпускные цены на тушку бройлера после вмешательства ФАС.

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