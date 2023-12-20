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ЦИК получил заявки от 16 кандидатов на участие в выборах президента России

12:03
  • среда
  • 20 декабря 2023

Они запланированы на март 2024 года

В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 кандидатов на участие в президентских выборах. Об этом в среду, 20 декабря, рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
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По словам Памфиловой, которые цитирует "Интерфакс", "сейчас идет активное выдвижение" в кандидаты на должность президента. При этом фамилии всех кандидатов, уже подавших заявки, глава ЦИК перечислять не стала.

Ранее в Москве прошел внеочередной 35-й съезд ЛДПР. Его участники выдвинули лидера думской фракции либерал-демократов Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Политик назвал этот день особым, поскольку он принимает на себя "ответственность за то, что собираюсь сделать для страны".

Действующий глава государства Владимир Путин уже сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин не планирует брать отпуск на время предвыборной кампании — законодательство не обязывает делать это, поэтому президент продолжит исполнять свои обязанности в качестве главы государства.

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