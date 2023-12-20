ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕС заморозил активы России и Белоруссии на 28 млрд евро

12:20
  • среда
  • 20 декабря 2023

Брюссель прикрывается санкциями

Государства — члены Евросоюза на настоящий момент заморозили уже порядка 28 миллиардов евро частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал источник в Еврокомиссии.
Минпромторг объяснил, чем санкции ЕС навредят самой Европе

По словам собеседника РИА Новости, в Брюсселе не скрывают, что хотели бы их использовать на украинском направлении.

В этом контексте мы можем сообщить, что на данный момент члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям.

Тем временем The Washington Post пишет, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Как отмечает издание, российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным, а российские компании предприняли шаги, чтобы извлечь выгоду из ухода иностранных брендов.

После введения Евросоюзом двенадцатого пакета рестрикций против России спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение Брюсселем "алмазного пакета" санкций было прогнозируемым, поэтому у Москвы уже есть варианты его обхода, которые будут реализовываться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.