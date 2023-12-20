Брюссель прикрывается санкциями

Государства — члены Евросоюза на настоящий момент заморозили уже порядка 28 миллиардов евро частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал источник в Еврокомиссии.

По словам собеседника РИА Новости, в Брюсселе не скрывают, что хотели бы их использовать на украинском направлении.

В этом контексте мы можем сообщить, что на данный момент члены ЕС заморозили около 28 миллиардов евро активов, принадлежащих российским и белорусским олигархам и компаниям.

Тем временем The Washington Post пишет, что президент России Владимир Путин "завершает 2023 год на триумфальной ноте". Как отмечает издание, российская экономика, несмотря на западные санкции, показала чрезвычайную устойчивость, рубль остается сильным, а российские компании предприняли шаги, чтобы извлечь выгоду из ухода иностранных брендов.

После введения Евросоюзом двенадцатого пакета рестрикций против России спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение Брюсселем "алмазного пакета" санкций было прогнозируемым, поэтому у Москвы уже есть варианты его обхода, которые будут реализовываться.

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