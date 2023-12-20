Мосгордума приняла отчет мэра о работе столичного правительства

Впервые мэр выступал в формате телетрансляции

Сергей Собянин представил ежегодный отчёт о результатах работы столичного правительства депутатам Мосгордумы. Он рассказал, как изменился город за последнее время и что ещё планируют сделать.

Благодаря льготам и инвестициям на предприятиях создали десятки тысяч рабочих мест. Практика заключения долгосрочных контрактов возродила фармацевтическую промышленность. Сергей Собянин подчеркнул, что в ближайшие годы она выйдет на одно из лидирующих мест в стране. Масштабное строительство новых производственных корпусов развёрнуто на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва". Большое внимание уделяется и повышению качества подготовки рабочих кадров. Мэр выразил уверенность: эти меры вернут Москве роль одного из ключевых центров высоких технологий в стране, что принесёт огромную пользу российской экономике.

По словам мэра, ещё одним важным фактором экономического роста станет градостроительная политика. В ближайшие годы на месте бывших промзон возведут в том числе новые городские кварталы. Уходящий год стал рекордным для транспортной инфраструктуры: завершены мегапроекты строительства Большой кольцевой линии метро, двух диаметров наземного метро и крупнейших дорожных магистралей - Московского скоростного диаметра, проспекта Багратиона и Южной рокады. В завершение отчёта Сергей Собянин отметил: в период испытаний важно не смириться с внешним давлением, а мобилизовать внутренние ресурсы и продолжать действовать.

Мосгордума заслушала и приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичного правительства. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания городского парламента.

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