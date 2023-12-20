ДЭГ на выборах президента России пройдет в 29 регионах

Об этом рассказали в ЦИК

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года предлагается провести в 29 регионах страны. Об этом в среду, 20 декабря, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, потенциально участие в электронном голосовании могут принять около 38 миллионов избирателей, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ЦИК подчеркивали, что организовывать дистанционное электронное голосование из-за рубежа не будут из соображений безопасности, чтобы не скомпрометировать выборы.

Участие в выборах примет действующий глава государства Владимир Путин в качестве независимого кандидата. Глава государства рассказал о намерении баллотироваться в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артемом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"