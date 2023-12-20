ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ДЭГ на выборах президента России пройдет в 29 регионах

12:36
  • среда
  • 20 декабря 2023

Об этом рассказали в ЦИК

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года предлагается провести в 29 регионах страны. Об этом в среду, 20 декабря, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
ЦИК получил заявки от 16 кандидатов на участие в выборах президента России

По словам главы ЦИК, потенциально участие в электронном голосовании могут принять около 38 миллионов избирателей, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ЦИК подчеркивали, что организовывать дистанционное электронное голосование из-за рубежа не будут из соображений безопасности, чтобы не скомпрометировать выборы.

Участие в выборах примет действующий глава государства Владимир Путин в качестве независимого кандидата. Глава государства рассказал о намерении баллотироваться в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артемом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Электронное голосование
Электронное голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.