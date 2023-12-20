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Зимняя погода вернется в Москву на выходных

12:39
  • среда
  • 20 декабря 2023

Похолодает до минус семи градусов

На выходных в Москве оттепель сменится легкими морозами, вернется снегопад.

В воскресенье столбики термометров опустятся до семи градусов мороза, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

В субботу Москву накроет сильный снегопад, сообщает NEWS.ru. может выпасть до 10 миллиметров осадков. Ветер порывистый, но несильный.

Атмосферное давление продолжит падать. Метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему здоровью.

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