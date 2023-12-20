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ЦИК разрешил Путину начать сбор подписей и открыть избирательный счет

13:00
  • среда
  • 20 декабря 2023

Политик уже подал все документы в Центризбирком

Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2024 года. Об этом в среду, 20 декабря, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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По словам главы ЦИК, соответствующее решение было принято единогласно. Владимиру Путину разрешено открыть специальный счет в Сбербанке и начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах, сообщает ТАСС.

Ранее Памфилова рассказала, что в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 кандидатов на участие в президентских выборах. При этом фамилии всех кандидатов, уже подавших заявки, глава ЦИК перечислять не стала.

Сбором подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах займется "Народный фронт". Руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов отметил, что за годы работы "Народного фронта" набралось огромное количество людей, которые благодарны президенту — "для них это замечательная возможность таким образом поддержать нашего лидера, сказать ему "спасибо" и поставить подпись в поддержку его выдвижения".

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