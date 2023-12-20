В Кремле согласились с позицией Зеленского по переговорам

Предпосылок нет

В настоящий момент нет никаких предпосылок для переговоров с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Для переговоров с Киевом еще нет нужного фундамента.

"Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас не актуальна", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

С тех пор, как Украина законодательно запретила переговоры с Россией, предпосылок к переговорам стало еще меньше, напомнил Песков.

Что касается предложенной Киевом так называемой "формулы мира", то она не имеет потенциала на результат. Попытки формировать формулу без участия России – это абсурд, заметили в Кремле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что вопрос о мирных переговорах с Россией сейчас не актуален.

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