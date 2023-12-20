Глава De Beers посетовал на проблемы с реализацией санкций против алмазов России

Такие рестрикции согласовала "Большая семерка" и Евросоюз

Отличить российский алмаз от какого-либо иного на таможне практически невозможно. Об этом рассказал глава крупнейшей в мире по стоимости алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук.

Кук заявил, что "при всем желании среднестатистический таможенный агент не сможет, взглянув на один алмаз и другой, сказать: "Это российский", пишет The Financial Times.

Глава De Beers также отметил, что система отслеживания произведенных в России алмазов в связи с санкциями, которые ввел в отношении российских камней Евросоюз, до сих пор неясна.

Ранее заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что ограничения ЕС на экспорт российских алмазов приведут к росту контрафакта и синтетики на глобальном рынке драгоценных камней.

После введения Евросоюзом двенадцатого пакета рестрикций против России спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение Брюсселем "алмазного пакета" санкций было прогнозируемым, поэтому у Москвы уже есть варианты его обхода, которые будут реализовываться.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"