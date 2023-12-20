Поисковые собаки обнаружили хомячков под завалами дома в Петербурге

Жертв нет

На месте обрушения дома в Санкт-Петербурге обнаружили клетку с хомяками.

Сотрудники спасательных служб продолжают работу на месте ЧП, в поисках принимали участие семь кинологических расчетов.

"Собаки остановились на одном месте, была объявлена тишина, там оказались местные хомячки в клетке. То есть собаки отреагировали даже на них", - рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Расселенный шестиэтажный дом на Гороховой улице обрушился ночью 20 декабря. Жильцов соседнего жилого корпуса пришлось экстренно эвакуировать. Из здания вывели 27 человек, пострадавших нет.

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