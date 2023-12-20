В Крым из зоны СВО вывезли белых бенгальских тигров

Долгое время эти хищники считались всего лишь легендой

Голубые глаза и черно-коричневые полосы на белоснежном мехе - среди бенгальских тигров такой аристократический окрас встречается лишь у одного из 10 тысяч. Для хищника эта редкая мутация - практически приговор. Сородичи обычно отказываются от слишком демаскирующей "белой вороны".

"Выживаемость в мировой популяции этих тигров не более 15 процентов. Поэтому каждое такое потомство достаточно ценное. Их всего около полутора сотен в мире во всем. Они выведены были искусственно и содержатся только в зоопарках", - объяснил Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Долгое время эти хищники считались всего лишь легендой. Но в середине прошлого века охотники в Индии нашли логово, где вместе с рыжими тигрятами был один необычный. Ему дали имя "Мохан", что значит - "привлекательный". Все нынешние белые тигры - его прямые потомки. А вот в джунглях такого редкого зверя последний раз видели более 60 лет назад. В Крым из зоны СВО вывезли сразу пять краснокнижных бенгальцев.

"Даже среди белых редких тигров бывают еще более редкие, у которых отсутствуют черные полосы, и они практически полностью белые. И такие два тигренка прибыли также в наш зоопарк", - уточнил Зубков.

В Крым уже не первый раз эвакуируют животных из новых регионов. Парк львов спасает обитателей прифронтовой зоны, помогает разгрузить зоопарки, которым сейчас тяжело содержать крупных питомцев, и забирают подросших хищников из частных рук.

"Мы забираем из частных зоопарков. Потому что бывают и маленькие, и большие, и даже такие крупные зоопарки и в Мариуполе, и в Херсоне, в Донецкой области, которые испытывают в чем-то нужду или у которых сильно размножились животные и трудно кормить, нечем обогревать, впереди зима. И даже в частных руках мы тоже забирали львов для того, чтобы им помочь и оказать медпомощь", - рассказала Татьяна Алексагина, пресс-секретарь парка львов "Тайган".

В этот раз из зоопарков Запорожской области и ДНР в Крым привезли 26 животных. Половина - южноамериканские грызуны: семейство капибар и группа патагонских мар. Есть и африканская экзотика.

А вот таких обитателей в Крыму еще не было - это шпороносные черепахи. У них на лапах есть шипы, с помощью которых они выкапывают ямы, куда затем откладывают яйца. Обитают они в Центральной Африке: от Сенегала до Эфиопии. Климат там практически похож на крымский, за исключением зимы. Но на время холодов есть обогреватели, под которыми "старушкам" будет очень комфортно. Наземные черепахи на морские курорты не претендуют. Их вполне устроит степной климат. Все, что нужно долгожителям, чтобы встретить достойную старость, - горячий песок, овощи и фрукты.

Вывезенные животные сейчас изолированы и находятся под наблюдением ветеринаров. Карантин продлится месяц. А уже весной новые обитатели парка смогут выйти в просторные вольеры.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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