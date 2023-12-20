Состоялась жеребьевка "Игр будущего"

Масштабное спортивное событие стартует в феврале в Казани

В Москве на ВДНХ провели жеребьевку команд "Игр будущего". Это международный мультиспортивный турнир, который в своих дисциплинах объединяет физическую активность и цифровые технологии.

Будут использованы последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта.

Соревнования поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Масштабное спортивное событие будут проводить впервые - оно стартует в феврале в Казани.

"У нас планируют участвовать около 2 тысяч спортсменов - это 256 команд из более чем 100 стран. У нас есть 21 дисциплина. Сегодня практически по половине дисциплин мы провели жеребьевку. И все участники теперь стоят в турнирной сетке и знают, кто с кем будет соперничать", - рассказал Антон Кара, генеральный директор АНО "АРКИВС".

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