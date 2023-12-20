Собянин представил в Мосгордуме годовой отчет. Главное

Ключевые темы - развитие промышленности и социальной сферы, реализация градостроительной политики и модернизация транспортной инфраструктуры

Приступая к отчету перед депутатами Мосгордумы, мэр отметил: формально - это доклад о достижениях за год. Однако говорить о проделанной в 2023-м работе, не учитывая испытаний предыдущих лет, было бы некорректно. Московские власти в тесном взаимодействии с президентом смогли предложить эффективные решения для борьбы с пандемией коронавируса. После начала СВО важной задачей стала поддержка российской армии и москвичей, ушедших на фронт. Их семьи взяты под особую опеку. И даже введение антироссийских санкций не остановило динамичное развитие города. Но стало уроком.

Здесь и далее - цитаты мэра Москвы Сергея Собянина

В одночасье нам просто перекрыли поток промышленных товаров и особенно высокотехнологичных станков, оборудования и микроэлектроники. И тем самым надеялись создать огромные риски как для повседневного снабжения населения, так и для безопасности страны. Но мы были к этому готовы. Поэтому не стали ждать, когда нас возьмут за горло, а заранее запустили сразу несколько программ развития.

Программа комплексного развития нерационально используемых территорий, где теперь создаются производственные мощности, позволила организовать 570 тысяч новых рабочих мест. Наряду с импортной продукцией у москвичей есть возможность покупать столичные товары: лекарства, медицинские изделия, детское питание - список все время растет.

Долгосрочные контракты позволили создать и целую линейку первоклассных транспортных производств. Современные трамваи, современные вагоны, метро и поезда пригородных электричек, электробусы, электрические речные суда - все они в значительной степени изменили облик города и обеспечили технологическую независимость страны в области транспортного машиностроения.

В столице восстановили производство автомобилей "Москвич". Огромная работа проделана для успешного функционирования особой экономической зоны "Технополис Москва". На территории бывших промзон строятся современные кварталы. Ежегодно в Москве будут возводить до 7 миллионов квадратных метров жилья.

Успешный город невозможно себе представить без мощной и надежной транспортной инфраструктуры. Мы успешно завершили мегапроекты строительства Большой кольцевой линии метро, двух диаметров наземного метро и крупнейших дорожных магистралей: Московского скоростного диаметра, проспекта Багратиона и Южной рокады. В результате был создан новый транспортный каркас Москвы.

Планы амбициозные: построить три новые линии и около 40 станций метро. Продлить МЦД до соседних регионов. Наращивать дорожное строительство.

Значительно изменило облик города и повысило качество жизни каждого москвича создание общественных пространств и зон отдыха. Много усилий приложено для укрепления здоровья москвичей.

Изменились организационная структура и система финансирования, которые теперь работают на повышение заинтересованности врачей и медсестер в успешном лечении пациента. Прошли уже две волны масштабного обновления оборудования.

Больницы и поликлиники строятся в Москве по высоким мировым стандартам. Реконструировано свыше 300 корпусов действующих зданий. Никогда еще в истории столицы такими темпами не возводились и не обновлялись образовательные учреждения. Дети занимаются в комфортных условиях, используя современное оборудование. Их наставники - профессионалы высокого класса. На новый уровень выходит обучение в колледжах: представители рабочих профессий сегодня как никогда нужны столице. Фокус - и на развитии IT-сферы.

Москва будет и дальше одним из мировых лидеров - на благо страны, на благо города, на благо москвичей. Спасибо, друзья! Мы с вами - одна большая команда, и победа будет за нами.

Мэром перед столичным правительством поставлена задача: разработать динамичную модель развития Москвы, которая позволит комплексно решать самые разные проблемы города. Создание такой модели может занять до двух лет.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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