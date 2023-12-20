В Склифе открылся музей костной патологии

В зале есть и полноценные скелеты, и отдельные кости, и органы с патологическими изменениями

Студенты-медики теперь могут изучать морфологические проявления редких болезней в новом музее института Склифосовского. В экспозиции представлена уникальная коллекция, посвященная костной патологии. В зале есть и полноценные скелеты, и отдельные кости, и органы с патологическими изменениями. Их дополняют истории болезней, фотографии, рукописи и личные вещи врачей.

Первые экспонаты начал собирать еще в 30-е годы Арсений Русаков - один из ведущих патологоанатомов СССР. Теперь это уникальная база знаний для студентов и медиков.

"Эту коллекцию можно сравнить с полным собранием сочинения какого-то известного писателя. То есть эта коллекция собиралась на протяжении 100 лет, началось все с Русакова и продолжилось его учениками, последователями. Кроме этого, это материалы, которые привозили на консультацию", - рассказал Александр Каниболоцкий, заведующий патологоанатомическим отделением НИИ СП им.Н.В. Склифосовского.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"