Школа "Летово" в Новой Москве вновь возглавила престижный международный рейтинг

Здесь нет привычных звонков на уроки, а у каждого школьника - свой план занятий

Первая в мировом топе уже второй год подряд: школа "Летово" из Новой Москвы снова возглавила рейтинг учебных заведений с программами по международному бакалавриату. Формируется он ежегодно на основе средних результатов выпускников. У московской школы - чуть больше 42 баллов из 45 возможных. И это позволило ей уверенно обойти десятки известных школ из Великобритании, Сингапура, Гонконга, Японии.

"Соревнуемся со странами, для которых образование - приоритет. Мы также знаем, что у них академический год значительно длиннее, чем в Российской федерации, мы учимся тридцать четыре недели, а они где-то учатся сорок-сорок три недели. Поэтому, конечно же, сложно за меньшее количество времени достичь желаемого результата", - отметила Мадлена Шагинян, заместитель директора школы "Летово" по развитию и инновациям.

По сравнению со многими известными школами "Летово" еще и очень молодая. Открылась только в 2018 году. Учебное заведение - частное, но 80 процентов детей со всей страны учатся здесь благодаря стипендии. Конкурс на поступление в седьмой класс - 145 человек на место.

"Человек может поступить в школу, исключительно опираясь на собственные знания, на собственный талант, на собственную мотивацию. И оказавшись у нас, он получает огромный выбор всевозможных предметов и занятий", - рассказал Александр Росляков, учитель обществознания и теории познания.

В этой школе нет привычных звонков на уроки. У каждого ученика - свой индивидуальный план занятий. Часть из них - на английском языке. Учиться здесь никто никого не заставляет. С мотивацией обычно никаких проблем.

"Никогда ты не услышишь от учителя "не понял - разбирайся сам". Никогда такого не будет, то есть всегда помогут, поддержат", - говорит Мария Махонина, ученица 10 класса.

Выпускники школы уже традиционно поступают в самые топовые вузы страны. Одиннадцатиклассница София Салихова сейчас как раз выбирает.

"Я уже даже в процессе поступления, уже отправляю заявки в университеты, в том числе и в зарубежные. И потом планирую также сдавать ЕГЭ и подавать в российские вузы", - делится она.

Выпускники школы получают и российский аттестат, и международный диплом. А высокие баллы международного бакалавриата дают возможность поступить во многие университеты мира. И, конечно же, в очередной раз поддержать высокий рейтинг своей школы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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