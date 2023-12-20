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В Москве стартовал благотворительный фестиваль "Звезда Рождества"

15:08
  • среда
  • 20 декабря 2023

В программе - не только концерты, но и экскурсии, театральные постановки, благотворительная ярмарка

В Москве в преддверии зимних праздников стартовал благотворительный фестиваль "Звезда Рождества".

Музыка Свиридова, Баха, Шуберта, лирика русских поэтов звучали на открытии в Соборной палате. Проект будет длиться почти месяц на лучших площадках столицы.

В программе - не только концерты, но и экскурсии, театральные постановки, благотворительная ярмарка. В довершении обещают премьеру мультфильма "Рождественская звезда" на стихотворение Бориса Пастернака.

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Фестиваль "Звезда Рождества"
Фестиваль "Звезда Рождества"
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