Москвичи с энтузиазмом восприняли новый публичный формат ежегодного отчета мэра

Сергей Собянин впервые представил его в форме видеотрансляции

Новый публичный формат отчета мэра позволяет москвичам наглядно оценить развитие столицы. Таким мнением в среду, 20 декабря, поделился председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Работа мэра Москвы Сергея Собянина и правительства столицы заслуживают самой высокой оценки. Москва активно развивается и выполняет все социальные обязательства перед своими жителями. Открывают новые отрасли промышленности и предприятия, строят жилье и переселяют десятки тысяч семей в новые квартиры; задумывают новые масштабные проекты, например, капремонт школ; строят социальную и спортивную инфраструктуру всех видов. В этом году открыли более 30 центров московского долголетия для представителей серебряного возраста, запустили МЦД-3 и МЦД-4. Очень важно, чтобы москвичи, избиратели видели эту картину целиком, и новый формат отчета мэра столицы позволяет показать ее как можно шире.

По мнению Александра Козлова, интернет и социальные сети сократили дистанцию между людьми.

И теперь обычные, рядовые пользователи видят гораздо больше ценности в прямой речи, они с интересом смотрят трансляции, выступления, длинные интервью, отслеживают публикации в Telegram-каналах и социальных сетях, где можно взять информацию без купюр, в полном объеме. Отчет мэра в новом формате, в формате трансляции, доступной к просмотру не только депутатам, но всем москвичам, полностью отвечает этим запросам. Это демонстрация всех изменений в городе, отчет обо всей работе, которую ведет правительство, без сокращений. Этот разговор очень нужен – мы понимаем, например, что развитие медицины для такого города, как Москва, невозможно без собственного производства медпрепаратов, и мэр объясняет все детали этой работы: от механики офсетных контрактов до строительства фармкластера. Отчет в таком формате позволяет закрыть множество "зачем" и "почему", которые возникают у москвичей. Это и большой объем информации, и в то же время четкое пояснение политики, которую ведет мэр и правительство.

Глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в беседе с журналистами указала на то, что отчет мэра в формате трансляции повысит информированность москвичей о городских проектах и планах.

Сегодня в рамках пленарного заседания Мосгордумы депутаты поддержали отчет правительства Москвы, который впервые был представлен мэром города Сергеем Собяниным не только перед депутатами, но перед всеми москвичами. Открытость работы власти, открытость данных бюджета – это устойчивая очень важная тенденция. У нас уже работает портал открытых данных правительства Москвы, которым может воспользоваться любой пользователь интернета, в нем тысяча наборов данных, касающихся городских программ, проектов, законы о бюджете и данные о его исполнении, о том, как тратятся бюджетные средства на благо москвичей. Им пользуются все, кто хочет больше знать о городе, делать проекты для города и горожан. Растет число тех, кто готов включаться, участвовать, помогать. Мы увидели это на примере пандемии, на примере роста волонтерского движения.

Московская городская дума, заслушав отчет мэра столицы Сергея Собянина, приняла его в ходе заседания. Политик, в частности, рассказал, что благодаря стараниям московских властей столица России стала одним из самых безопасных городов мира — в разы сократилось количество смертельных дорожно-транспортных происшествий, угонов машин, разбоев, грабежей и прочих преступлений.

Продолжая улучшать жизнь москвичей, столичные власти не забывают и о городах-побратимах — Донецке и Луганске. Правительство Москвы продолжит реализовывать проекты возрождения этих замечательных городов, подчеркнул Сергей Собянин в своем видеоотчете.

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