Кремль опроверг начало изъятия активов инвесторов недружественных стран

Москва готова ответить на враждебные действия

Указы президента Владимира Путина по передаче российским юрлицам прав и активов совместных предприятий "Газпрома" с германской Wintershall Dea и австрийской OMV не означают, что Россия начала процесс изъятия активов инвесторов из недружественных стран. Такое заявление сделал в среду, 20 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отрицательно ответил на соответствующий вопрос, подчеркнув, что "никакого изъятия нет", сообщает "Интерфакс".

Те компании, которые уходят с рынка, они или продают, или передают активы — это все зависит от переговоров. Но никакого процесса изъятия активов не было и нет.

Ранее источник в Еврокомиссии рассказал, что члены Евросоюза на настоящий момент заморозили уже порядка 28 миллиардов евро частных активов российских и белорусских бизнесменов и компаний. При этом в Брюсселе не скрывают, что хотели бы использовать эти деньги на украинском направлении.

Глава Минпромторга Денис Мантуров предупреждал, что санкции Евросоюза против России наносят вред прежде всего европейским потребителям, поскольку конечная продукция для них становится дороже.

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