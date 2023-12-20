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Лавров поблагодарил за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа

13:59
  • среда
  • 20 декабря 2023

В анклаве сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил ситуацию в секторе Газа с египетским коллегой Самехом Шукри.
Операция по эвакуации россиян из сектора Газа завершена

Обе стороны указали на катастрофическую гуманитарную ситуацию в регионе, говорится в сообщении МИД России. Лавров и Шукри подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и налаживания переговорного процесса.

Российский министр также поблагодарил египетские власти за содействие в обеспечении выезда россиян с территории анклава.  

Помимо этого, главы МИД двух стран обсудили проблематику урегулирования кризисов в Йемене, Ливии, Сирии и Ливане.

Тем временем ЦАХАЛ продолжает бить по сектору Газа. За минувшие сутки от обстрелов погибли не менее 100 человек.

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