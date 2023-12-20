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Песков отверг влияние эпидситуации в России на президентские выборы

14:38
  • среда
  • 20 декабря 2023

Спикер Кремля сослался на мнение экспертов

Нынешний всплеск простудных заболеваний — это сезонное явление, о влиянии этого на выборы не может быть и речи. Такое заявление сделал в среду, 20 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Роспотребнадзор опроверг возвращение масочного режима на новогодние праздники

Спикер Кремля также подчеркнул, что индикаций в пользу введения масочного режима в России со стороны специалистов нет, сообщает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. В ведомстве отметили, что за неделю показатель вырос на 6,5%. При этом количество подхвативших коронавирус, наоборот, уменьшается. За неделю зарегистрировано снижение заболеваемости на 11,5%.

Роспотребнадзор опровергает возникновение "новой пандемии", связанной с микоплазменной инфекцией. Ведомство подчеркивало, что новых мутаций в известных специалистах штаммах микоплазмы не выявлено.

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