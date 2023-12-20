Число киберпреступлений в России выросло вдвое

Об этом рассказал министр внутренних дел

За последние пять лет количество противоправных кибердеяний возросло в два раза и составляет треть от всех зарегистрированных преступлений. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает "Интерфакс".

Больше половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Основной массив приходится на кражи и мошенничества. Не изжиты случаи крупных утечек персональных данных, которые используются для формирования так называемых цифровых портретов в противоправных целях.

Годом ранее Колокольцев, выступая перед депутатами Госдумы в рамках парламентского часа, сообщал, что ущерб от киберпреступности в России вырос на 20% и составил 65 миллиардов рублей. Мошенники чаще всего звонили своим жертвам из колл-центров на территории Украины.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, указывал на риски возникновения новых видов киберпреступлений, поскольку искусственный интеллект активно стал использоваться преступными группами.

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