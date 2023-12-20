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РФС отказался от перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию

15:02
  • среда
  • 20 декабря 2023

Решение принял исполком РФС

Члены исполкома Российского футбольного союза (РФС) решили отказаться от перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в структуру Азиатской конфедерации.

Участники заседания сошлись во мнении о том, что РФС лучше остаться в составе УЕФА, а переход в Азию сочли бессмысленным, поскольку он не дает гарантий допуска России к чемпионату мира, пишет "Спорт-Экспресс".

Российские футбольные команды, включая сборную России, отстранили от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине. В январе 2023 года УЕФА пообещал рассмотреть вопрос возвращения России в турниры.

В июле Россию допустили к участию в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сентябре в Минске. В нем также были представлены команды Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана.

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