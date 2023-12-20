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Москвичи отбили сову у стаи ворон

15:21
  • среда
  • 20 декабря 2023

Природоохранная служба уже отвезла пернатую в парк "Лосиный остров"

Москвичи отбили сову у стаи ворон - хищники чуть было не заклевали жертву.

Неясыть, которая безуспешно пыталась отбиться от агрессоров, увидели сотрудники одного из офисов. Улететь птица не могла - воронье окружило ее плотным кольцом, нанося удары острыми клювами.

Отогнав ворон, мужчины подобрали сову и отнесли в теплое помещение. Успокоили. Накормили мясом. Почувствовав себя в безопасности, неясыть явно повеселела. Однако надолго не загостилась - таким птицам нужна воля. Природоохранная служба уже отвезла пернатую в парк "Лосиный остров".

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