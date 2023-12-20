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Киножурнал "Вслух" за два года показал почти 60 выпусков

15:04
  • среда
  • 20 декабря 2023

Выпуски посмотрели миллионы зрителей в России и за рубежом

Киножурнал о традиционных ценностях "Вслух" с начала года показал 35 выпусков. До конца года выйдут еще 13.

Всего за два года существования киножурнала вышли почти 60 выпусков.

Киножурнал "Вслух" был запущен в 2022 году. Выпуски посвящены семье, правде, памяти, вере, любви, Родине, Победе и другим традиционным ценностям. Некоторые новеллы с участием известных российских актеров посмотрели миллионы зрителей в России и за рубежом.

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Киножурнал "Вслух"
Киножурнал "Вслух"
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