Вашингтон объявил о прекращении помощи Киеву

Соединенные Штаты пытаются переложить на Евросоюз многомиллиардные расходы на поддержание украинского конфликта по принципу "вор у вора дубинку украл". Об этом заявила в среду, 20 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Это про то, чем занимаются Брюссель, Вашингтон и Лондон. Вашингтон цинично пытается переложить на Европейский союз многомиллиардные расходы на продолжение развязываемого украинского кризиса, а по сути заставить простых европейцев раскошелиться на содержание погрязшего в коррупции и убийствах режима Зеленского.

Bloomberg пишет, что Запад не верит в способность украинской армии добиться прорыва на фронте, несмотря на помощь других стран. Даже если Брюссель и Вашингтон предоставят Украине новую поддержку, маловероятно, что это поможет прорыву ВСУ.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не согласился с западными журналистами, заявившими, что поражение ВСУ близко. Украинский лидер считает, что в начале боевых действий в 2022 году ситуация в стране была существенно сложнее нынешней.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"