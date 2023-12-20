Об этом пишут западные СМИ

В Риме пикет против решения итальянского совета министров продлить военную помощь Украине на весь следующий год. Митингующие уверены: правительство хочет провести свою инициативу в обход парламента.

Американцы, которые в НАТО верховодят, нагнетают истерию: если Украина капитулирует, это станет первым крупным поражением альянса с момента его создания.

С другой стороны, США самоустраняются от заведомо провальной тематики, перекладывая финансирование Киева на Европу. Washington Post даже убрала раздел о ситуации на Украине с главной страницы сайта. Раньше он располагался между рубриками "мнения" и "стиль". В Вашингтоне от помощи Киеву уже попросту отмахиваются. Если раньше рассыпались в высокопарных рассуждениях о судьбах Украины, сдобренных щедрыми обещаниями, то сейчас жестко и безапелляционно заявляют: денег нет и не будет.

"У нас нет чудо-горшочка с деньгами, чтобы зачерпнуть оттуда, если Конгресс не примет этот законопроект. Есть финансовые потоки, которые мы можем использовать. И мы их исчерпали. В течение следующих недель они совсем иссякнут", - заявил Мэтью Миллер, официальный представитель Государственного департамента США.

Нехватка боеприпасов плюс огромные человеческие потери не оставляют боевикам Зеленского, а вместе с ними и всей Украине никаких шансов, уверены авторы американского издания Military Watch:

"США потеряли интерес к финансированию Украины. Контрнаступление ВСУ с треском провалилось, а до западных спонсоров всё чаще доходят сообщения о высокой коррупции на Украине. Отсутствие финансовой поддержки может привести к полной катастрофе для киевского режима: прекратятся военные операции, а также рухнет вся сфера государственных услуг".

А еще Бен Ходжес подсказал, где киевскому режиму брать новое пушечное мясо. "Прямо сейчас по Украине свободно разгуливают слишком много мужчин и женщин призывного возраста. Они должны быть в армии! Еще тысячи украинцев призывного возраста находятся в Германии, Польше и Румынии. Украина должна усовершенствовать свою систему мобилизации и одеть всех этих мужчин и женщин в военную форму", - заявил он.

И как бы Зеленский не увиливал на пресс-конференции от неудобных вопросов о необходимости мобилизации еще полумиллиона человек, в том числе и женщин, слова американского генерала в отставке - это не предложение. А приказ. Кто не выполняет, лишается довольствия.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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