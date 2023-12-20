ВСУ потеряли до 250 военнослужащих на донецком направлении

Уничтожено несколько самоходных артиллерийских установок

Подразделения "Южной" группировки ВС России отразили атаки штурмовиков ВСУ на донецком направлении. Российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику противника в районах Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР, сообщили на брифинге в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что общие потери противника на этом направлении за сутки составили до 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ликвидированы самоходные артиллерийские установки "Zuzana 2" производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и гаубица Д-30.

Тем временем на Краснолиманском направлении российские подразделения группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ. Украинская армия потеряла до 180-ти военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"