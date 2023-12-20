ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ потеряли до 250 военнослужащих на донецком направлении

15:16
  • среда
  • 20 декабря 2023

Уничтожено несколько самоходных артиллерийских установок

Подразделения "Южной" группировки ВС России отразили атаки штурмовиков ВСУ на донецком направлении. Российская артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику противника в районах Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР, сообщили на брифинге в Минобороны России.

ВС России уничтожили замаскированные радиолокационные станции ВСУ
Инфраструктурный объект поврежден ударом ВС России под Днепропетровском

В военном ведомстве добавили, что общие потери противника на этом направлении за сутки составили до 250-ти военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ликвидированы самоходные артиллерийские установки "Zuzana 2" производства Словакии и AS-90 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и гаубица Д-30.

Тем временем на Краснолиманском направлении российские подразделения группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ. Украинская армия потеряла до 180-ти военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.