Путин: законодатели должны объяснять россиянам причины своих решений

Президент выступил на заседании Совета законодателей

Иногда принимаемые российскими законотворцами решения расходятся с общим пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо. Такое заявление сделал в среду, 20 декабря, президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, выступая на заседании Совета законодателей, что необходимо объяснять россиянам причины решений представителей законодательной власти, сообщает РИА Новости.

Я понимаю, вы люди публичные, вам нужно с людьми встречаться, объяснять нужно, почему принимаются те или иные решения. Вы профессионально работаете над этими вопросами, и иногда принимаемые решения расходятся с общим представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но если человек понимает, внутренне уверен в необходимости принятия тех или иных решений, ему легче доносить до избирателя свою позицию.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что главным для России является обеспечение ее суверенитета, без которого само существование государства является невозможным. В это понятие российский лидер включил, в числе прочего, обеспечение прав и свобод граждан России, развитие политической системы и парламентаризма.

Поздравляя Совет Федерации с 30-летием, президент напомнил, что верхняя палата парламента играет огромную роль в развитии нашей страны и общества, направляет усилия на поддержку ветеранов, пенсионеров, многодетных семей и молодежи.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"