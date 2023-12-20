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Путин призвал парламент продолжить работу группы по вопросам СВО

15:40
  • среда
  • 20 декабря 2023

Многие ее предложения обрели силу закона

Владимир Путин высоко оценил деятельность парламентской рабочей группы по вопросам специальной военной операции. В нее входят сенаторы и депутаты всех думских фракций, представители Минобороны и фронтовые корреспонденты. Президент России призвал законодателей продолжить деятельность этой группы.

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Выступая на Совете законодателей, Путин отметил, что от участников группы он регулярно получает доклады и предложения. Многие из этих инициатив - в том числе по социальной, правовой защите участников и ветеранов боевых действий - уже обрели силу закона.

Российский лидер подчеркнул, что перед властями страны стоит много задач, которые требуют эффективного законодательного обеспечения на федеральном и региональном уровнях. Путин уверен, что направление совместной работе всех ветвей власти и впредь будет задавать понимание коренных интересов народа России, передает ТАСС.

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