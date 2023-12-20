Новый публичный формат отчета мэра позволил горожанам наглядно оценить развитие столицы

Современные технологии сделали такой диалог власти и общества доступным

Современные информационные технологии сделали отчет мэра доступным всем москвичам, дистанция между исполнительной властью и жителями предельно сокращена. Таким мнением в среду, 20 декабря, поделился председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

Сегодня Московская городская дума приняла отчет мэра Москвы о работе столичного правительства. Принципиально важно то, что в этом году мэр выступал фактически сразу перед всем городом. За его выступлением следили не только депутаты, но и зрители трансляций заседания Мосгордумы, посетители личного блога мэра, зрители телеканала ТВЦ. Каждый москвич, желающий узнать о развитии города, о том, куда движется Москва, какие цели перед собой ставит правительство столицы и какие результаты уже достигнуты, мог это сделать. Современные информационные технологии сделали такой диалог власти и общества доступным, и это – настоящий прорыв.

Парламентарий подчеркнул, что новый формат соответствует как веяниям времени, так и ожиданиям москвичей.

При Сергее Собянине изменились сами принципы взаимодействия жителей и властей города. Делается все для того, чтобы все вопросы можно было бы решить как можно быстрее и удобнее. Именно для этого созданы многочисленные городские информационные сервисы, которые уже успели стать частью повседневной жизни – электронная медицинская карта и электронный дневник, дистанционная передача показаний счетчиков воды и света, голосования на "Активном гражданине", предварительная запись к нотариусам и в МФЦ, дистанционные консультации специалистов для департаментов по видеосвязи. Москвичи привыкли к тому, что информация у них находится буквально на кончиках пальцев, пара нажатий – и все доступны сведения. Мы должны как можно решительнее избавляться от тех барьеров, которые искусственно разделяют власть и жителей, быть как можно ближе к москвичам, делать власть и ее решения понятными и доступными для горожан.

Представитель Мосгордумы в Совете Федерации России Инна Святенко назвала новый формат отчета Собянина примером открытости власти.

Мы привыкли думать, что отчет о работе – это многостраничный документ, написанный официальным языком, с множеством цифр, которые не понять без специального образования. Но так быть не должно – отчеты власти перед общественностью нельзя прятать за канцеляритом и проводить в кулуарах, они должны быть доступными каждому, и сегодня мэр Москвы Сергей Собянин показал, что это возможно. Впервые, отчитываясь перед депутатами Мосгордумы, он не просто пришел в зал к депутатам, но выступил в формате трансляции – онлайн и по ТВ: рассказал, что делает правительство, что делает лично мэр и какое будущее он предлагает москвичам.

Святенко подчеркнула, что депутаты Мосгордумы большинством голосов отчет поддержали.

Мы сегодня увидели, как менялась Москва, как много удалось сделать за прошедший год. Это изменения, заметные во всех сферах – в транспорте, медицине и образовании, городской среде, спорте. Четко обозначены планы во всех социально важных сферах, вплоть до туризма, спорта. В этом отчете мэр Москвы показывает, как город работает на разные целевые аудитории – на социальную сферу и на бизнес, на родителей и на детей, на старшее поколение и на молодежь. Каждый москвич может из этого отчета понять, что делается для него и для его семьи. Увидеть себя и свои интересы в такой, казалось бы, формальной вещи, как отчет, это важнейшее изменение, и поэтому важно, чтобы это прозвучало не с одной трибуны, а было слышно всем – с помощью интернета и телевидения.

Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе, проделанной столичными властями в 2023 году, рассказал о развитии города в самых различных областях. Он отметил, что даже введение антироссийских санкций не остановило динамичное развитие города, поскольку мы "не стали ждать, когда нас возьмут за горло, а заранее запустили сразу несколько программ развития".

В завершение своего выступления мэр столицы подчеркнул, что в период испытаний перед каждым встает выбор: смириться с внешним давлением или, наоборот, мобилизовать внутренние ресурсы и продолжать идти к своим целям. Такой выбор встал перед Москвой в 2022 году — "победа будет за нами", резюмировал Сергей Собянин.

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