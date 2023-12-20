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Масочный режим ввели власти Петербурга для новогодних мероприятий

16:02
  • среда
  • 20 декабря 2023

Режим действует также в медицинских и социальных учреждениях

Власти Санкт-Петербурга ввели масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий. Постановление, подписанное главным санитарным врачом города Наталией Башкетовой, действует с 20 декабря.

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В документе отмечается, что работники организаций и учреждений обязаны использовать маски во время массовых новогодних мероприятий. Масочный режим также действует в медицинских и социальных учреждениях города. В больницах вводится запрет на посещение пациентов. Исключение сделано для тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими больными.

Образовательным организациям предписано останавливать учебный процесс, если в классе или группе отсутствует 20% учащихся, заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Такие же шаги требуют предпринять в случае двух и более случаев заболевания внебольничной пневмонией. Если же таких случаев более 10, то останавливается работа всего учреждения, передает ТАСС.

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