Теннисный центр около стадиона "Спартак" сможет принимать соревнования мирового уровня

Покрытие кортов аттестовано Международной теннисной федерацией

Теннисный центр вблизи стадиона "Спартак" в столичном районе Покровское-Стрешнево сможет принимать соревнования мирового уровня. Об этом в среду рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

"В четырехэтажном теннисном центре расположено шесть кортов для большого тенниса, зал для настольного тенниса на восемь игральных столов и два зала для сквоша. Также предусмотрены помещения для буфета, медицинский и массажный кабинеты, душевые комнаты и раздевалки", – сообщил Бочкарёв.

По его словам, объект оборудован современным инвентарем для организации тренировочного процесса. А покрытие теннисных кортов аттестовано Международной теннисной федерацией.

Ранее Собянин рассказал о развитии спортивной инфраструктуры Москвы. По словам мэра, физкультурой и спортом в столице постоянно занимаются почти шесть миллионов человек. Всего в городе действуют более 29 тысяч доступных спортивных зон.

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